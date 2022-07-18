الدفاع المدني تخمد حريقاً داخل مكبس للورق شمالي بغداد

2022/07/18 | 20:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الإثنين، أنّ فرقها أخمدت حريقاً اندلع داخل مكبس للورق شمالي بغداد، نتيجة الإهمال بشروط السلامة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته خبر برس (واخ)، أنّ “فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل معمل ومكبس للورق والمواد البلاستيكية بمساحة 3 دونمات في منطقة التاجي شمالي بغداد”.

وأضافت المديرية، بحسب البيان، أن “فرق الدفاع المدني طوّقت النيران التي اشتعلت في أكوام المواد الورقية والبلاستيكية في ساحة مكشوفة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد”، مبينة أنها ” لم تسجّل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

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