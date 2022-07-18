الخارجية العراقية تقيل سفيرها في بيروت

2022/07/18 | 20:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قرّرت وزارة الخارجية العراقية، إقالة سفير بغداد، لدى بيروت، حيدر البراك، بعد تداول مقطع مرئي عن استخدامه سلاح القاذفة.

وأحدث البرّاك، ضجّة واسعة، عقب ظهوره، وهو يطلق قذيفة “آر.بي.جي” في الهواء.

السفير برّر صوره وهو يطلق القاذف الصاروخي على مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً إن “من ينتقدونه يسعون إلى الإثارة”، وأضاف “أنا هوايتي الصيد ما المشكلة في ذلك”.

كما قال في معرض رده على تعليق مراسل تلفزيوني، الذي سأله: هل الصيد يتمّ بإطلاق قاذفات الـ (آر بي جي الصاروخية؟) هل هذه هي الثقافة العراقية التي تريد نقلها وعكسها للشعب اللبناني الشقيق؟.

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