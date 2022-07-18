الرد السريع يطيح بإرهابي في صلاح الدين

2022/07/18 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي في صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من اجل القضاء على العصابات الارهابيه تواصل فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية نشاطها في مطاردة بقايا تلك العصابات اذ نفذ اللواء الاول الفوج الثاني وبالتعاون مع شعبة استخبارات اللواء التابع الى قسم استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على احد العناصر الارهابية والمطلوب للقضاء وفق احكام المادة ٤ / ارهاب في مدينة امرلي شرق محافظة صلاح الدين".

وأشارت إلى ضبط بندقية كلاشنكوف بحوزته وعدد من الرمانات الهجومية، مبينة أنه تم تسليمه الى جهة الطلب أصولياً.

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