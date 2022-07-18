2022/07/18 | 20:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sYLku7dTk7s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميسان | الجفاف يحول أهوار المحافظة لمدينة أشباح و16 نهرا في ناحية المشرح فقط بلا مياه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ميسان | الجفاف يحول أهوار المحافظة لمدينة أشباح و16 نهرا في ناحية المشرح فقط بلا مياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).