2022/07/18 | 20:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XgroG7Iw9No

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | محمد حنون: حجب البطاقة التموينية عن غير المحتاجين قرار حكومي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | محمد حنون: حجب البطاقة التموينية عن غير المحتاجين قرار حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).