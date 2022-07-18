المرور العامة تقرر تخفيض رسوم

2022/07/18 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، عن تخفيض رسوم "التكتك" إلى 150 ألف دينار والدراجات الأخرى لـ(100) ألف دينار. وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تسجيل دراجة التكتك ستكون بـ(150) ألف دينار والدراجات الاخرى بـ(100) ألف دينار"، مبينة أن "ذلك جاء بعد التدخل المباشر من مدير المرور اللواء الحقوقي طارق الربيعي، والحصول على الموافقات الرسمية من مجلس الوزراء الموقر".وأضافت، أنه "تم تخصيص المواقع التالية لتسجيل الدراجات وبالأخص التكتك وهي (الحسينية، التاجيات، الرستمية)"، داعية "أصحاب الدراجات إلى مراجعة مواقع التسجيل فوراً".وأكدت أن "مفارز المرور ستقوم بتشديد إجراءات المحاسبة لأصحاب الدراجات الذين لا يراجعون لتسجيل دراجاتهم".

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