شاهد بالفيديو.. الفلاحون يهاجرون الزراعة في خطر!‎‎



شاهد بالفيديو.. الفلاحون يهاجرون الزراعة في خطر!‎‎
2022/07/18 | 20:15 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 1GsqAh3j-_Q

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