2022/07/18 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الزمان) تفتح ملف الفرق الممتاز قاهر الكبار ينهي المشاركة بالمربّع الذهبي الناصرية – باسم الركابي شهد الثالث من الشهر الحالي نهاية مسابقة الدوري الممتاز قبل ان يكون السبت الماضي موعدا لاختتام الموسم الكروي باقامة نهائي بطولة كاس العراق ومن بين الفرق التي قدمت المردود الكبير ونافست بدرجة عالية وتخطت الكثير من العقبات الصعبة وعبور المواقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((الزمان) تفتح ملف الفرق الممتاز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((الزمان) تفتح ملف الفرق الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).