2022/07/18 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللبوة من ذلك الأسد – رسالة الحسن ليس غريبا على فتاة تربت في كنف كاتب واديب كبير ورئيس تحرير لصحف كبيره استلمها خلال سنوات عمله أن تصبح محكمة لرياضة الجودو( الجودو أو الجيدو وتعني حرفيًا الطريقة اللينة اسم يطلق على نوع من أنواع الفنون القتالية اليابانية، أنشأها جيغورو كانو في 1882).أنها الرياضية لاعبة الجيدو […]

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