2022/07/18 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب السباحة يرفع وتيرة إستعداداته في معسكر أنقرة بغداد- الزمان يواصل المنتخب الوطني للسباحة معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة انقرة التركية استعداداً للمشاركة في البطولة للبطولة العربية التي ستقام في الجزائر للفترة من 20 ولغاية 24 من الشهر الحالي .وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للسباحة والالعاب المائية، هاشم الخزرجي، في تصريح صحفي إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب السباحة يرفع وتيرة إستعداداته في معسكر أنقرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب السباحة يرفع وتيرة إستعداداته في معسكر أنقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).