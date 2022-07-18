"جاكي شان في دمشق".. جدل محموم مع تصوير أول فيلم صيني في سوريا

2022/07/18 | 20:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت صفحات، وحسابات سوريّة على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تدّعي أنّ الممثل الصّيني جاكي شان تواجد في دمشق، خلال عمليات تصوير مشاهد فيلم من إنتاجه.

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