المرور تقرر تخفيض رسوم (التكتك) إلى 150 ألف دينار والدراجات الأخرى بـ100 ألف

2022/07/18 | 20:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قررت مديرية المرور العامة، تخفيض رسوم تسجيل "التكتك" إلى 150 ألف دينار والدراجات الأخرى بـ 100 ألف دينار.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعد حصول مديرية المرور العامة وبتدخل مباشر من مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، على الموافقات الرسمية بما يخص تخفيض رسوم تسجيل الدراجات من مجلس الوزراء الموقر، حيث اصبح تسجيل دراجة التكتك ب(١٥٠).الف دينار والدراجات الاخرى ب(١٠٠)الف دينار، فقد خصصت مديرية المرور العامة المواقع التالية لتسجيل الدراجات وبالاخص التكتك وهي ( الحسينية، التاجيات، الرستمية)".

وأضاف البيان، "لذا تدعو مديرية المرور العامة اصحاب الدراجات لمراجعة مواقع التسجيل فوراً، حيث ستقوم مفارز مديرية المرور بتشديد اجراءات المحاسبة لاصحاب الدراجات الذين لا يراجعون لتسجيل دراجاتهم، وستكون المحاسبة شديدة".

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