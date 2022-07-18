وفاة فنان عراقي معروف

2022/07/18 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاثنين، الفنان محسن فرحان.وقالت النقابة في بيان، إنه “ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان الكبير محسن فرحان، والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

الجدير بالذكر ان الفنان الراحل ملحن عراقي من مواليد مدينة الكوت عام 1947.



عرف بألحانه منذ السبعينيات منها «غريبة الروح»، «يقولون غني بفرح»، «ما بي اعوفن هلي» وغيرها من الألحان.



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