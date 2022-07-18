علماء يكشفون تأثير نورابينفرين على الذاكرة في المنام

2022/07/18 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن علماء أن هرمون الإجهاد نورابينفرين (نورأدرينالين) يتسبب في إيقاظ الدماغ أكثر من 100 مرة أثناء النوم ليلا.

وتشير مجلة Nature Neuroscience، إلى أنه وفقا لعلماء جامعة كوبنهاغ، هذه الفترات القصيرة لليقظة لا تضر الدماغ، بل تحسن الذاكرة.

ويقول الباحثون، “من الناحية الفنية يستيقظ الإنسان، لأن نشاط الدماغ خلال هذه الفترة القصيرة يماثل نشاطه في فترة اليقظة.



ولكن الشخص النائم لا يلاحظ ذلك”.

ولدراسة آلية النوم، أجرى الباحثون تجارب على الفئران المخبرية، واتضح لهم أن نتائجها قابلة للتطبيق على الثدييات، حيث أثبتت التجارب أن الموجات القصيرة التي يسببها النورأدرينالين “تعيد تشغيل” الدماغ، ما يسمح له بحفظ وتحديث المعلومات التي تلقاها سابقا.

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