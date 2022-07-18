2022/07/18 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ايه سي ميلان، الإثنين، تجديد عقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لموسم إضافي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2023.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرحلة مستمرة.. بطل إيطاليا يجدد للأربعيني زلاتان إبراهيموفيتش) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرحلة مستمرة.. بطل إيطاليا يجدد للأربعيني زلاتان إبراهيموفيتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).