2022/07/18 | 20:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارز المرور ستقوم بتشديد إجراءات المحاسبة.ص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد بشأن رسوم "التكتك" والدراجات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد بشأن رسوم "التكتك" والدراجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).