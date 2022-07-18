2022/07/18 | 20:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pUuUp03QZtw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. بالفرح الغامر العوائل الكوردستانية تستقبل الوجبة الأولى من حجاج بيت الله الحرام) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. بالفرح الغامر العوائل الكوردستانية تستقبل الوجبة الأولى من حجاج بيت الله الحرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).