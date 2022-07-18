2022/07/18 | 20:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rD6n_T8Qry4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمراة عراقية تتسائل " 300 الف بشنو تكفي يا هيئة التقاعد " | برنامج واحد من الناس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمراة عراقية تتسائل " 300 الف بشنو تكفي يا هيئة التقاعد " | برنامج واحد من الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).