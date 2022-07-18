2022/07/18 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة : إستقدام قائممقامي سامراء وبيجي بغداد – الزمان أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمري استقدامٍ بحقِّ قائممقامي قضائي سامراء وبيجي التابعين الى مُحافظة صلاح الدين.واشارت الدائرة في بيان تلقته (الزمان) امس في معرض حديثها عن أمر الاستقدام الأول، إلى أنَّ (محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام […]

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