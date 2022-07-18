2022/07/18 | 20:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إقرأ – مازن الحيدري مفردة بسيطة جدا واعرابها وفقا لقواعد اللغة العربية فعل أمر مبني على السكون .
معلوم لدى جميع المسلمين بأن كلام الوحي الذي نزل على النبي محمد ( ص) قد ابتدأ بهذه المفردة البسيطة ولم يستخدم مفردة اسمع بديلا عنها رغم ان فكرة الوحي المرسل من السماء تعتمد على مبدأ نقل الكلام […]
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معلوم لدى جميع المسلمين بأن كلام الوحي الذي نزل على النبي محمد ( ص) قد ابتدأ بهذه المفردة البسيطة ولم يستخدم مفردة اسمع بديلا عنها رغم ان فكرة الوحي المرسل من السماء تعتمد على مبدأ نقل الكلام […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقرأ – مازن الحيدري ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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