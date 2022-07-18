الحشد الشعبي يتخذ قراراً فورياً لدعم الاجهزة الامنية في ملف “تجاوزات الانهر”

2022/07/18 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، ان الحشد اتخذ قرار فوري في دعم الاجهزة الامنية في ملف تجاوزات الانهر.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التجاوزات على انهر ديالى ظاهرة سلبية تهدد بتفاقم ازمة الجفاف خاصة وانها تحرم عشرات الالاف من المواطنيين من المياه بسبب عدن القدرة على تامين احتياجات محطات […]

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