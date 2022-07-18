اقتصادي يستبعد تخفيض سعر الدولار بالموازنة الجديدة

2022/07/18 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد بين الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين، امكانية تخفيض سعر صرف الدولار في الموازنة العامة الجديدة”.وقال المشهداني في حديث تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “تخفيض سعر صرف الدولار في […]

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