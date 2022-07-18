2022/07/18 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاثنين، عن تقديم القوى الكردستانية طلبا لتمديد فترة تقديم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية.وقال العتبي في تصريح صحفي،ان “القوى الكردستانية قدمت طلبا للاطار التنسيقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التنسيقي: القوى الكردية قدمت طلباً لتمديد فترة تقديم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية المركز الخبري الوطني.

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