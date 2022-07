كان يقفز فرحًا.. شاهد سعادة كلب في حفل زفاف أصحابه وسط حماس أثار ضحك الحضور

2022/07/18 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم بعض ملاك الكلاب بجعل حيواناتهم الأليفة تشارك في حفلات زفافهم.من السير في الممر وحمل الورود إلى التقاط الصور والرقص معهم، توجد الآن خدمات رعاية الكلاب مثل For the Love of Paws، والتي لا تفعل شيئًا سوى تحضير الحيوانات الأليفة لحفلات الزفاف.

