تحظى بإقبال كبير من النساء.. عراقية تفتح ورشة لإصلاح السيارات

2022/07/18 | 21:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت العراقية ميسون حسن مجال صيانة السيارات بمساعدة والدها منذ أن كانت مراهقة، وقالت إن أول محرك عملت عليه كان لسيارة يابانية الصنع.

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