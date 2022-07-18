"تعال شوف".. السيسي يرد على سؤال صحفي بشأن حقوق الإنسان في مصر

2022/07/18 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صحفي ألماني سأله عن حالة حقوق الإنسان في مصر إلى زيارة بلاده، "طلبي فقط أن تنقل ما تراه بشكل حقيقي إلى الرأي العام هنا في ألمانيا".

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