الخنازير البرية تغزو روما

2022/07/18 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غزت مجموعات كبيرة من الخنازير البرية العاصمة الإيطالية روما يقدر عددها بالآلاف وانتشرت في الشوارع المزدحمة بالمارة بحثا عن الطعام في صناديق القمامة.

وتحاول السلطات الإيطالية القضاء على هذه الظاهرة، حيث جرى احتجاز مجموعات من الخنازير البرية التي وصفت بأنها كانت “تتبختر” في شوارع روما عابثة بمحتويات مكبات النفايات.

وأوضحت وسائل محلية أن مشاهدة الخنازير البرية في العاصمة الإيطالية ليست بالأمر الجديد، وهي غالبا ما ترى في مجموعات تفتش في أكوام القمامة على مشارف المدينة، إلا أن الأمر تغير في الأشهر الأخيرة، وأصبحت هذه الحيوانات البرية أكثر جرأة، وتوغلت في العمق داخل المدن بحثا عن الطعام.

وانتشرت مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الخنازير البرية وقطعانها تتجول في روما غير آبهة بالبشر، وحصلت على آلاف المشاهدات والتعليقات من رواد الإنترنت، وتحولت صناديق القمامة في روما إلى مرتع يجذب مجموعات متزايدة من الخنازير البرية الجائعة.

وأفاد تقرير لقناة “سي بي إس نيوز” بأن ما يقرب من 5000 إلى 6000 خنزير بري يحتل حاليا روما، مع إقامة مجموعات منها في حدائق المدينة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لميل الخنازير إلى مزيد من البحث عن الطعام في المناطق المأهولة بالسكان، والمرافق مثل المدارس والمطاعم.

ويعلق ديفيد جرانيري، رئيس الجمعية الزراعية في منطقة لاتسيو المتاخمة لروما بقوله إن “مواطني روما محتجزون كرهائن من قبل الخنازير البرية”.

علاوة على ذلك، تحدثت صحف محلية عن تعرض العديد من السكان للهجوم من قبل هذه الخنازير البرية، فيما فرضت سبع مناطق في العاصمة روما حظر تجول من الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي، في محاولة لحماية السكان، حيث يبدو أن السلطات فشلت في احتواء خطر هذه الخنازير.

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