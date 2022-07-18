مقرب من الصدر بشأن “التسريبات”: لا داعي للمظاهرات

2022/07/18 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أنه لا داعي للمظاهرات بخصوص التسريبات التي ظهرت مؤخراً.وقال صالح محمد العراقي في تغريدة على “تويتر”، “‏شكرا لكم..



لا داعي للمظاهرات بخصوص التسريبات..



اكرر: شكرا لكم”.

وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، تلقيه تهديداً بالقتل من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما نصحه بتقديم نفسه إلى الجهات القضائية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام تسريبات صوتية نسبت لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تحدث فيها عن الصدر والحشد الشعبي.

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