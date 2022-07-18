ليفاندوفسكي يجتاز الكشف الطبي بنجاح ويلتحق بالبرسا في جولته بالولايات المتحدة

2022/07/18 | 22:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

إجتاز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، اليوم الإثنين، الكشف الطبي بنجاح، تمهيداً لإنضمامه لبرشلونة بشكل رسمي، وذلك بعد التحاقه بالفريق في جولته بالولايات المتحدة، في انتظار تقديمه.

وكان مقرراً أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الجديدة اليوم الإثنين في ميامي، إلا أن النادي الكتالوني قرر تأجيل التقديم الرسمي للدولي البولندي، دون الكشف عن الأسباب.

وسيفتتح البارسا مباريات جولته الأمريكية الثلاثاء أمام إنتر ميامي الأمريكي، والتي قد تشهد مشاركة “ليفا” في حالة وصول جميع الأوراق الرسمية الخاصة بالصفقة.

وحتى الآن لم تتم صفقة انتقال صاحب الـ34 عاما بشكل رسمي، ولم يتعد الأمر سوى اتفاق مبدئي بين الناديين، حيث ستتكلف خزينة النادي الكتالوني 45 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات.

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