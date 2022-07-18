شيخ عموم بني مالك يدعو لإبعاد العشائر عن السجالات والصراعات السياسية

2022/07/18 | 22:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

دعا شيخ عموم بني مالك، عبد السلام محسن العرمش المالكي، الى إبعاد العشائر العراقية الأصيله عن السجالات والصراعات السياسية، مستنكراً أية إساءة يتم توجيهها الى الرموز الدينية والوطنية والعشائرية.

وأكد الشيخ المالكي في بيان صحفي تلقته وكالة “خبر برس” (واخ): “ضرورة عدم إدخال العشائر في السجالات السياسية بصورة تتعدى دورها وخلال تاريخها الطويل المليء بصور إخماد الفتن وإصلاح ذات البين وخدمة المجتمع وصون السلم الأهلي والاجتماعي .

وأضاف الشيخ المالكي، أن “محاولات من يسعون إلى زرع الفتنة وخلط الاوراق ماهي إلا حلقة من حلقات التآمر على العراق بعد أن فشلوا في مرات عديدة سابقة بفضل حكمة رجال البلد المخلصين والحريصين على الدم العراقي، ويبدو أن ذلك أزعج البعض ولن يكون في مصلحة مشاريعه الخبيثة فحاول استغلال ظروف البلد السياسية والتنافس والاختلاف بين الفرقاء السياسيين والاختلافات في الرأي والذي لم يصل الى مرحلة إفساد الود”.

واشار الى “ضرورة تغليب المصلحة الوطنية”، داعياً الجميع “للتحلي بروح الاخوة لتفويت الفرصة على أعداء العراق، وأن تبقى الرموز الدينية في مكانتها ودورها المستحق الذي هو محل ثقة واحترام وتقدير الجميع قادرين بأبويتها لنا جميعا.

وفي الختام حثّ الشيخ المالكي الجميع للعمل على تفويت الفرصة على المتربصين بالعراق شراً، وابقاء العشائر صمام أمان وأن لا يتعدى دورها إلى أمور تسبب تأزم وانقسام بين أبنائها لتباين متبنياتهم السياسية لكنهم حريصون على احترام الثوابت الدينية ورموزها.

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