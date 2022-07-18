نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل الفنان الكبير محسن فرحان

2022/07/18 | 22:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاثنين، رحيل الملحن الكبير، محسن فرحان.



وذكرت النقابة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “تنعى رحيل الفنان الكبير محسن فرحان الذي وافته المنية هذا اليوم”.

وبيّنت النقابة أن “الراحل ملحن عراقي من مواليد مدينة الكوت عام 1947 عرف بألحانه منذ السبعينيات أهمها «غريبة الروح»، «يقولون غني بفرح»، «ما بي اعوفن هلي» وغيرها من الألحان، وأسس مع فنانين عراقيين آخرين جمعية الملحنين والمؤلفين العراقيين”.

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