البرلمان يمنح القوى الكردية مهلة اخيرة الى الاثنين المقبل لإنهاء أزمة الرئاسة

2022/07/18 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس تحالف تصميم النائب عامر الفايز،الاثنين، عن قرب عقد اجتماع حاسم لرئاسة مجلس النواب لتحديد آليات اختيار رئيس الجمهورية، مبينا ان الاكراد رفضوا عقد جلسة نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الفايز في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) أن " ما يجري بين السيد الصدر والمالكي تراشق اعلامي وقد اكد الصدر وجود طرف ثالث يحاول اثارة الفتنة ".

واضاف ان " الاطار كان مصرا على عقد جلسة يوم الأربعاء او الخميس الا ان الأكراد رفضوا عقد جلسة نهاية الأسبوع الجاري ".

واشار الى ان " الخميس المقبل سيجتمع الحلبوسي ورؤساء الكتل لبحث انتخاب رئيس الجمهورية وان الاثنين المقبل اخر موعد لاتفاق القوى الكردية على رئاسة الجمهورية".

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