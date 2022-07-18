أبرزها من البريميرليج – راؤول جونزاليس يثبت ولاءه لريال مدريد برفض 3 عروض تدريبية

2022/07/18 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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أثبت نجم ريال مدريد السابق ومدرب الكاستيا الحالي راؤول جونزاليس ولاءه للنادي الملكي في أكثر من مناسبة منذ دخوله عالم التدريب.

وبحسب معلومات صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد رفض راؤول جونزاليس عدة عروض تدريبية من فرق مختلفة وتمسك بالاستمرار كمدرب لفريق ريال مدريد كاستيا.

لا يحظى راؤول بتقدير كبير في ريال مدريد فحسب، بل من الأندية الأخرى أيضًا، حيث حاولت بعض الأندية إقناعه بالتوقيع معه، لكن من دون جدوى.

كان رد راؤول جونزاليس على جميع الأندية التي أبدت اهتمامها به "شكرًا" أو "لا" لأن أولويته دائمًا هي ريال مدريد.

كان نادي إسبانيول آخر الأندية التي حاولت إقناعه بالانضمام إليهم لإدارة المشروع الجديد للفريق لكنه رفض مفضلًا البقاء في فالديبيباس، كما حاول نادي ليدز يونايتد في الشتاء الماضي التعاقد مع راؤول كبديل لمدربهم السابق مارسيلو بيلسا لكن النادي الإنجليزي تلقى نفس الرد الذي تلقاه آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي وهو "لا".

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