تحالف العزم يعقد اجتماعا إستثنائيا موسعاً لبحث التطورات السياسية

2022/07/18 | 23:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عقد تحالف العزم إجتماعا استثنائياً موسعاً بحضور قياداته وعدد من نوابه لبحث مستجدات المشهد السياسي ومناقشة آخر التطورات.وذكر بيان للتحالف تلقته /المعلومة/ ان “الاجتماع اكد ضرورة العمل على إستمرار الحوارات والمفاوضات وضرورة تغليب لغة الحكمة والتفاهم وتقديم المصلحة الوطنية العليا بهدف حسم الخلافات وتعزيز النقاط المشتركة بين الاطراف الوطنية لغرض تشكيل […]

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