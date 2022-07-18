الاعرجي يناقش التوصيات المتعلقة بالنازحين وإعادتهم إلى مناطقهم

2022/07/18 | 23:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يترأس اجتماع اللجنة العليا الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني رقم 7 / 2021 —————— ترأس مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني، رقم 7 / 2021، بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب قائد العمليات المشتركة ، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ووكيل الاستخبارات الاتحادية […]

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