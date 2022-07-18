تأجيل جلسة البرلمان العراقي في انتظار اتصالات تسوية مواقف الترشيحات

2022/07/18 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال أعلنت‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي،‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬اجتماعها‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬الكتل‭ ‬النيابية‭ ‬بصدد‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الدستورية‭ ‬الخاصة‭ ‬بانتخاب‭ ‬رئيسي‭ ‬الجمهورية‭ ‬والوزراء‭.‬فيما‭ ‬تجري‭ ‬اتصالات‭ ‬حثيثة‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬بشأن‭ ‬المرشحين‭ ‬مع‭ ‬تمسك‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬بمرشحه‭ ‬،‭ ‬واجتمع‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مزيد‭ […]

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