البناء والتفكيك والمناخ

2022/07/18 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام خمس‭ ‬درجات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحرارة‭ ‬ستضع‭ ‬قارة‭ ‬أوربا‭ ‬كلها‭ ‬أمام‭ ‬خيارات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مدنها‭ ‬وتصاميمها‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬التبريد‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬وتفاصيل‭ ‬جديدة‭ ‬وانماط‭ ‬الحياة‭ ‬والتنقل،‭ ‬ستجعل‭ ‬من‭ ‬التصاميم‭ ‬المعمارية‭ ‬المتوارثة‭ ‬مثلاً‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬العهد‭ ‬الفيكتوري‭ ‬امام‭ ‬خيار‭ ‬التحديث‭ ‬الكامل،‭ ‬وإلا‭ ‬كانت‭ ‬المدن‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬واد‭ ‬وتغيرات‭ ‬المناخ‭ […]

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