رئيس الامارات في باريس.. توقيع اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية للطاقة

2022/07/18 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ بحث‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ملف‭ ‬الطاقة،‭ ‬وهي‭ ‬اول‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬خارجية‭ ‬للزعيم‭ ‬الاماراتي‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭.‬فيما‭ ‬جرت‭ ‬لاحقا‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للطاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتشمل‭ ‬فروعا‭ ‬متعددة‭.‬ وأكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ […]

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