2022/07/18 | 23:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الى العاصمة الإيرانية طهران.ويزور الرئيسان لإجراء مباحثات ثنائية مع المسؤولين الإيرانيين وللمشاركة في القمة السابعة لرؤساء الدول الضامنة لمسار “أستانا” المتعلق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول الرئيس بوتين ونظيره التركي الى إيران المركز الخبري الوطني.

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