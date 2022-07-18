2022/07/18 | 23:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أوقف أحد أكبر مطارات المملكة المتحدة رحلاته، الاثنين، بعد ارتفاع درجات الحرارة التي ألحقت أضرارًا بمدرج.ارتفعت درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية (حوالي 99 درجة فهرنهايت) في بعض أجزاء البلاد.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيقاف العمل في اكبر مطارات بريطانية نتيجة ارتفاع الحرارة لـ37 درجة المركز الخبري الوطني.

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