2022/07/18 | 23:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بسم الله الرحمن الرحيم.(أحسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لايفتنون) العنكبوت ٢...

ظهرت المقالة الدعوة الاسلامية: هناك من يذكي نار الفتنة بيننا نحن وابناء الصدرين أولاً على المسلة.

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