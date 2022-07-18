2022/07/18 | 23:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا الشيخ عبد السلام محسن العرمش المالكي، إلى ابعاد العشائر العراقية الأصيلة عن السجالات...

ظهرت المقالة عشيرة المالكي: نرفض زج قبيلة عريقة بالامور السياسية أولاً على المسلة.

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