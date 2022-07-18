لدغة العنكبوت.. ما اعراضها ومتى تصبح خطيرة؟

2022/07/18 | 23:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الممكن أن تتسبب لدغة العنكبوت بعدوى بكتيرية.

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