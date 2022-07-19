غوميز يعلق على تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

2022/07/19 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الإنجليزي جو غوميز، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بتجديد النجم المصري محمد صلاح لعقده مع الريدز، مشيرا إلى أنه يتمنى اللعب بجواره لفترة طويلة.

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