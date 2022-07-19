2022/07/19 | 00:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I1VW3X_qpXU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتخابات رئيسي الجمهورية والوزراء.. ثوابت الحزب #الديمقراطي_الكوردستاني بين الاستراتيج والتكتيك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتخابات رئيسي الجمهورية والوزراء.. ثوابت الحزب #الديمقراطي_الكوردستاني بين الاستراتيج والتكتيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).