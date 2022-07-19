وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على مواصلة فرض العقوبات على روسيا

2022/07/19 | 01:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا بالإجماع على مواصلة فرض العقوبات على روسيا، حيث أقروا أنها تؤثر بشدة على الاقتصاد الروسي.وقال بوريل - خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع …

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