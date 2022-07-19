2022/07/19 | 01:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاعب المنتخب العراقي السابق علي بهجت يفتح قلبه لملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 00Vh9YEppn4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاعب المنتخب العراقي السابق علي بهجت يفتح قلبه لملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لاعب المنتخب العراقي السابق علي بهجت يفتح قلبه لملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).