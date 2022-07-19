الدعوة الاسلامية: لن ننجر الى فتنة عمياء بين ابناء الوطن

2022/07/19 | 01:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا حزب الدعوة الاسلامية، الاثنين 07/18/2022، في بيان الى الحذر من الوقوع في صراع،...

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