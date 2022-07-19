تحالف العزم يعقد اجتماعا استثنائيا موسعاً لبحث التطورات السياسية

2022/07/19 | 01:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد تحالف العزم اجتماعا استثنائياً موسعاً بحضور قياداته وعدد من نوابه لبحث مستجدات المشهد السياسي ومناقشة آخر التطورات.

وناقش الاجتماع ضرورة العمل على إستمرار الحوارات والمفاوضات وضرورة تغليب لغة الحكمة والتفاهم وتقديم المصلحة الوطنية العليا بهدف حسم الخلافات وتعزيز النقاط المشتركة بين الاطراف الوطنية لغرض تشكيل حكومة قوية ومقتدرة بأقرب فرصة ممكنة، لتجاوز الازمات الاقتصادية والأمنية.

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