تحالف العزم يعقد إجتماعا إستثنائيا موسعاً لبحث التطورات السياسية

2022/07/19 | 01:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد عقد تحالف العزم، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيا موسعا لبحث تطورات المشهد السياسي.

وذكر التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "تحالف العزم عقد إجتماعا استثنائياً موسعاً بحضور قياداته وعدد من نوابه لبحث مستجدات المشهد السياسي ومناقشة آخر التطورات".

وأضاف ان "الاجتماع ناقش ضرورة العمل على إستمرار الحوارات والمفاوضات وضرورة تغليب لغة الحكمة والتفاهم وتقديم المصلحة الوطنية العليا بهدف حسم الخلافات وتعزيز النقاط المشتركة بين الاطراف الوطنية لغرض تشكيل حكومة قوية ومقتدرة بأقرب فرصة ممكنة، لتجاوز الازمات الاقتصادية والأمنية".

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